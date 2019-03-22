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Hakkari'de PKK operasyonu: 4 tutuklama

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre...

Hakkari'de PKK operasyonu: 4 tutuklama
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. İki gün önce Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, aynı zamanda örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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