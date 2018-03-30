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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'de polis ve jandarmanın Kavaklı köyü kırsalında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait  lav silahı, roketatar, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele geçirildi.  Hakkari Jandarma Komutanlığı...

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'de polis ve jandarmanın Kavaklı köyü kırsalında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait  lav silahı, roketatar, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele geçirildi. 
Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında arama tarama çalışması yaptı. Arazide yapılan aramalarda 1 lav silahı, 1 RPG-7 roketatar, 10 büyük tüp, bin 125 adet bixi mühimmatı, 2 adet pil bloğu, kablo ve el yapımı patlayıcı için hazırlanmış tüpler ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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