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Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı son anda önlendi

HAKKARİ'de, jandarma ekipleri tarafından teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda, tuzaklanmış halde 550 kilogram el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari Valiliği,...

Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı son anda önlendi
HAKKARİ'de, jandarma ekipleri tarafından teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda, tuzaklanmış halde 550 kilogram el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Ceylanlı Köyü Sütçüler Mezrası’nda PKK’lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda tuzaklanmış 550 kilogram el yapımı patlayıcının ele geçirildiği ve olay yerinde imha edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14.03.2018 günü saat 10.45 sıralarında İlimiz Merkez Ceylanlı Köyü Sütçüler Mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 550 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 4 pil bloğu, 10  elektronik devre, 1 uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 1 gözetleme kulübesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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