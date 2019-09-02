Son Dakika
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
HAKKARİ'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar...
GÜVENLİK 02.09.2019, 07:06
HAKKARİ'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0