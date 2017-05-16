Hakkari'de PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bugün, jandarma ve polisin ortak çalışması sonucu merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının bomba yağdırdığı bölgede bölgede en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.