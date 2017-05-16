Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bugün, jandarma ve polisin ortak çalışması sonucu merkeze bağlı...

Hakkari'de PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bugün, jandarma ve polisin ortak çalışması sonucu merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının bomba yağdırdığı bölgede bölgede en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246