Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Oğul Köyü kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışma yaptığı vurgulanırken şöyle denildi:
Çalışmalar kapsamında;İlimiz Merkez Oğul Köyü kırsal alanı Bedarik Mevkiinde bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat bulunduğu değerlendirilmiş, yapılan operasyon neticesinde; 2 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği, 1 adet anti personel roket mühimmatı, 100 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 4 adet İHA/İKU’dan korunmaya yarayan şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
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