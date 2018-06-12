Hakkari'de PKK bombaları ve mühimmatı ele geçti

HAKKARİ'de kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nın merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalına düzenlediği operasyonda Talebe ve İnek Tepe mevkilerinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde el bombası, çeşitli mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, bulunan malzemeler şöyle sıralandı:"2 fünyesiz el yapımı basma düzenekli patlayıcı, 240 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 250 AK-47 kaleşnikof mühimmatı, 3 RPG-7 anti-tank roket ve sevk barutu, 4 Rus tipi savunma el bombası, 8 el bombası fünyesi, 15 savunma tipi kurulmamış el bombası gövdesi, 1 kullanılamaz durumda gündüz dürbünü, 1 kullanılamaz durumda M-16 piyade tüfeği dipçiği, 2 kullanılamaz durumda AK-47 kalaşnikof şarjörü, 6 tüp, 10 küçük tüp, 2 kullanılamaz durumda 3 KW jeneratör, 2 kullanılamaz durumda 1 KW el jeneratörü, 1 kullanılamaz durumda büyük akü, 1 adet 12v akü, 6 duy, 2 not defteri, 2 örgüt dokümanı, 1 el arabası, 8 el yapımı hedik,1 kullanılamaz durumda LCD TV, 20 çift ayakkabı, çok miktarda ilkyardım ve yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan el aletleri ve ideolojik yayınlar"Bölgede operasyonların aralıksız süreceği bildirildi.

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