Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp bulundu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı eski Kırıkdağ Köyü'nde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen yıkık bir evde malzeme olduğuna dair bilgi edilnilmesi üzerine operasyon yapıldı. Dün yapılan Eski Kırıkdağ Köyü içerisinde kullanılmayan evde yapılan aramalarda 8 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 8 büyük tüp, 2 küçük tüp, 6 adet uyku tulumu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Malzemelerin yerinde imha edildiği belirtilirken, soruşturma sürüyor.
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