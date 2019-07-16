Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bir asker, mayına basması sonucu şehit oldu.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 417inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan bir uzman onbaşı, PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için sabah sabah saat 08.00'de Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenleneceği belirtildi. Törenin ardından şehit askerin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketine gönderilecek.