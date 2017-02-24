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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan tütün ve gıda maddeleri ele geçirildi. Alınan bir istihbarat üzerine jandarma, Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Merkez Mahallesi'nde...

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan tütün ve gıda maddeleri ele geçirildi.
Alınan bir istihbarat üzerine jandarma, Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Merkez Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 6 ton 650 kilogram İran menşeli kaçak çay ve 22 ton kuru üzüm ele geçirildi.
Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasıda bir kargo firmasına ait D.S. yönetimindeki kamyon durdurulup arama yapıldı. Yapılan aramada 900 kilo kaçak çay, 108 kilo nargile tütünü, 289 çift ayakkabı ele geçiridi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

       

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