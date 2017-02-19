Hakkari'de kaçak sigara operasyonu

HAKKARİ, () - HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün finans kaynağı olduğu belirtilen 40 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Yüksekova İlçesi Kadıköy Köyü Kalemli Mezrasına operasyon yaptı. Operasyonda üzeri branda ile örtülmüş ve terkedilmiş bir araçta 40 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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