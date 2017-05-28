Hakkari'de hava harekatında 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ile Şemdinli İlçesi'nin kırsal kesiminde tespit edilen 13 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Hakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları'nın güneyinde sınır hattıda bu sabah Kuzey Irak'taki Baimeshkot Dağı bölgesinde mağara önünde insansız hava aracıyla 7 PKK'lı terörist tespit edildi. Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü'nün batısında Bemaskavi Dağı bölgesinde de açık arazide yine insansız hava aracıyla 6 PKK'lı terörist daha tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı yapıldı. Yapılan harekatta 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.