Hakkari'de hava harekatında 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)

HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 16 OLDU

Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli İlçesi kırsalında sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla tespit edilen 13 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, akşam saatlerinde de 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Bu kapsamda 28.05.2017 günü ilimiz Merkez Kavaklı Köyü Armutlu Mezrası kırsal alanında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan hava harekatı neticesinde en az 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Son operasyonla birlikte Hakkari'de bugün etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 16 oldu.