Hakkari'de eylem yasağı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:
"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 03/03/2018 tarihi ile 01/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle Valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 27/02/2018 tarihi dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."