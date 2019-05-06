Hakkari'de eski tuğgeneral Ahmet Otal'la birlikte 7 sanığa FETÖ'den müebbet hapis

HAKKARİ'de FETÖ/PYD'nin darbe girişimi davasında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Bir eski binbaşıya ağırlaştırılmış müebbet, 10 sanığa da 12 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Tutuksuz 11 sanık ise berat etti.

Hakkari'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılandığı Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar verildi.

Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

BİR BİNBAŞIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ, 6 KOMUTANA MÜEBBET HAPİS CEZASI

SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanıklardan eski Binbaşı Selim Arıdcı'yı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuklu sanıklar Dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Ahmet Otal, dönemin Hakkari İl Jandarma Komutanı eski Kurmay Albay Demiray Demirci, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emrah Şimşek, eski Tabur Komutanı Yarbay Şükrü Acar ve eski Üsteğmen Şenol Karaman ile tutuksuz sanıklar eski üsteğmen Akif Aydın ve eski teğmen Cavit Tarık Sıtkı'yı da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

O dönem Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli olan tutuksuz sanıklardan astsubay Bedir Sırma 15 yıl, albay Yüksel Özcan, yüzbaşı Emre Turan ve yüzbaşı Selçuk Metin 12'şer yıl 6'şar ay ile yüzbaşılar Hasan Bilgin, Selahattin Çakır, Adnan Tuna ve Celal Kiper ve üsteğmen Ümit Badır 14'er yıl 2'şer ay, yüzbaşı Ersin Durur da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11 SANIK BERAT ETTİ

Tutuksuz sanıklardan binbaşılar Ataman Dayı, İlhan Şen, yüzbaşı Uğur Köleci, üsteğmen Ahmet Deniz Çekiç, astsubay Soner Bayraktar ve uzman çavuşlar Ahmet Küçüktosun, Adem Uzma, Sadık Çetin, Muharrem Bektaş, Tayfun Akpınar ile Yunus Kayhan ise beraat etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Akif Aydın ve Cavit Tarık Sıtkı'nın tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme sanıklardan Hasan Bilgin ve Ersin Durur hakkındaki 'konutu terk etmeme' adli kontrol hükmünü kaldırarak, yurt dışına çıkma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Sanıklar Rıdvan Sapancaoğlu'nun dosyası ayrılarak, Aydın'da görülen başka bir davayla birleştirilmiş, cezaevinde geçen yıl vefat eden Mustafa Elçin'in dosyası da düşmüştü.



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