Hakkari'de çatışma: 2 şehit , 2 yaralı (2)

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT, 2 YARALI

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı belirtilerek, "01.06.2019 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı isimli bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir."

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()

