Hakkari'de 'Bylock' kullanan 1 kişi teslim oldu

HAKKARİ'de FETÖ/PDY şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 1 kişi teslim oldu.

Hakkari valiliği tarafından yapılan açıklamada, "28.07.2017 günü ilimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları ByLock isimli programı kullandığı tespit edilen 1 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze gelerek teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

