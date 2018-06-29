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Hakkari'de basın açıklaması ve eylemler 30 gün yasak

HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği'nce kentte yapılacak basın açıklamaları ile çadır kurma, stant açma, oturma eylemi yapma ve benzeri tüm eylem ile etkinlerin 30 gün boyunca yasaklandığı açıklandı. Hakkari'de yapılacak miting ile açık-...

Hakkari'de basın açıklaması ve eylemler 30 gün yasak

HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği'nce kentte yapılacak basın açıklamaları ile çadır kurma, stant açma, oturma eylemi yapma ve benzeri tüm eylem ile etkinlerin 30 gün boyunca yasaklandığı açıklandı. Hakkari'de yapılacak miting ile açık- kapalı yer toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle valilik iznine bağlandığı duyuruldu. 
Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasının, kent sakinlerinin can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:
"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 01/07/2018 tarihi ile 30/07/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 01/07/2018  tarihi  ile  30/07/2018  tarihi de dahil  olmak üzere 28/06/2018 tarih ve 2018/430 sayılı olurlarıyla 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

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