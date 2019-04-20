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Hakkari'de askeri üs bölgesine silahlı saldırı; Şehit ve yaralılar var
HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri...
20 Nisan 2019 Cumartesi 01:25
HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana gelen saldırının hemen ardından Hakkari'de de askeri hareketlilik yaşandı. Bölgede uçak ve helikopter hareketliliği de yaşanırken, geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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