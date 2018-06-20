Hakkari'de askeri araca roketli saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.