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Hakkari'de 46 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 46 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar...

Hakkari'de 46 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 46 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki bir eve operasyon düzenledi. Evde ve araçta yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 46 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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