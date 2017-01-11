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Hakkari'de 4 kargo aracında kaçak çay ve sigara ele geçirildi

HAKKARİ,()-HAKKARİ'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol konrollerinde 4 ayrı kargo firmasına ait araçlarda kaçak çay, sigara, rangile tütünü, ayakkabı, sakatat ve fındıkiçi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Hakkari...

Hakkari'de 4 kargo aracında kaçak çay ve sigara ele geçirildi

HAKKARİ,()-HAKKARİ'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol konrollerinde 4 ayrı kargo firmasına ait araçlarda kaçak çay, sigara, rangile tütünü, ayakkabı, sakatat ve fındıkiçi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik kapsamlı çalışmaların yapıldığını, bu çalışmalar sonucunda 4 ayrı kargo şirketine ait kamyonlarda arama yapıldığı ve çok sayıda malzeme ele geçirildiğini söyledi. Açıklamada şöyle denildi:
"9.1.2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, 4 ayrı kargo firmasına ait araçlarla, yasal kargo görüntüsü altında kaçak malzemeler geçirmeye çalışan 4 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla birlikte 10 ton 575 kg kaçak çay, 136 kg nargile tütünü, 10 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 224 çift ayakkabı, 350 kg sakatat, 400 kg fındık içi ele geçirilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili 4 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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