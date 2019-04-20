Hakkari'de 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan, 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, askerlerin hayati tehlikelerini bulunmadığını açıkladı.

Irak sınırında Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 2 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tedaviye alınan 2 asker de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı ve şehit oldu.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi.

VALİ AKBIYIK: YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret etti, Başhekimi Operatör Doktor Bekir Doğan'dan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Vali Akbıyık, yaralılardan 1'inin Van'a sevk edildiğini belirtti. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Vali Akbıyık şehit olan askerlerin ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün öğleden sonra tören düzenlenecek. Törenin ardından, şehit olan sözleşmeli erlerden Erhan Çiyapul Iğdır'a, Murat Şahin Giresun'a, Şevket Çetin Kırıkkale'ye, Yener Kırıkçı ise Ankara'ya uğurlanacak.



FOTOĞRAFLI