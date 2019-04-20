Hakkari'de 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor(2)

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Nisan 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi sınır hattında bulunan Seriberi Askeri Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucu 4 kahraman askerimiz şehit olmuş, 6 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavileri sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi.

