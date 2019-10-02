Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3'e yükseldi.