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Hakkari'de 1 PKK'lı yakalandı

HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği, 'Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden' hakkında arama kararı bulunun bir kişinin Ağaçdibi Köyü'nde yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri...

Hakkari'de 1 PKK'lı yakalandı

HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği, 'Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden' hakkında arama kararı bulunun bir kişinin Ağaçdibi Köyü'nde yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı. Açıklamada şöyle denildi:
"Çalışmalar kapsamında; 11.01.2017 günü İlimiz Merkezine bağlı Ağaçdibi Köyü Şelale Mevkii'nde yapılan operasyon neticesinde 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan arandığı tespit edilen E.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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