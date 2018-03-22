Hakimin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davadan karar çıkmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR’in Bornova ilçesinde, kamyonuyla çarptığı otomobil sürücüsü hakim Ali Cırık’ın (50) ölümüne neden olan Azat Koçak’ın yargılanmasına devam edildi.

Kaza, 22 Nisan günü, Manisa- İzmir yolu Bornova girişinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden, iddiaya göre, freni boşalan Azat Koçak yönetimindeki 45 YA 0319 plakalı kamyon, aynı yönde giden Ali Cırık'ın kullandığı 01 AC 672 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nde görevli hakim Ali Cırık, yaşamını yitirdi. Hakimin otomobilde bulunan eşi Hürriyet (48) ile oğlu Tuna Cırık (10), AKS 110 ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden yaralı halde çıkarıldı. Anne- oğul, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü Koçak tutuklanırken, hakkında 'taksirle adam öldürmek ve yaralamak' suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuklu sanık Azat Koçak, sanık avukatı Kamil Burak Bozdemir ve Cırık ailesinin avukatı Kadir Soner Kılınç katıldı. Mahkeme heyeti, hakim Cırık’ın kullandığı ilaçların kazaya sebebiyet vermediği yönündeki İzmir Adli Tıp Kurumu raporunu okudu. Sanık Koçak ise uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Savcı da bir önceki duruşmada açıklanan kaza raporunda, Ali Cırık’ın kusurunun olmadığını, sanığın ise asli ve tam kusurlu bulunduğunu hatırlatarak, tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlaması için duruşmayı erteledi.

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