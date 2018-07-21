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Hafta sonu tatili yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Enez'e hafta sonu tatiline giden ailenin otomobili kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Zeynep Çarıkçı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, Enez'in sahil yolunda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne'nin...

Hafta sonu tatili yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Enez'e hafta sonu tatiline giden ailenin otomobili kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Zeynep Çarıkçı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Enez'in sahil yolunda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Enez'e eşi ve yakınları ile hafta sonu tatiline giden Orhan Çarıkçı yönetimindeki 22 LB 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada Orhan Çarıkçı, eşi Zeynep Çarıkçı ile yakınları Berna Yanık ve Zeynep Selda Sağlam yaralandı. İlk müdahaleleri Enez Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Çarıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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