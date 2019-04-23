Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında kalan işçi öldü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()- BURSA'da yapımı devam eden İstanbul- İzmir otoyolu ile ilgili çalışmalar sırasında hafriyat kamyonundan dökülen çakıl taşlarının altında kalan işçi Rıza Karaca (64) hayatını kaybetti. Olay, saat 12.00...

Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında kalan işçi öldü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()- BURSA'da yapımı devam eden İstanbul- İzmir otoyolu ile ilgili çalışmalar sırasında hafriyat kamyonundan dökülen çakıl taşlarının altında kalan işçi Rıza Karaca (64) hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karacabey etabında meydana geldi. Yol yapımında çalışan işçi Rıza Karaca, harfiyat kamyonunun bölgeye döktüğü çakılın altına kaldı. Olayı gören Karaca'nın mesai arkadaşları müdahale ederek Karaca’yı çakıl taşı yığınının altından çıkardı. Talihsiz işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Karaca doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328