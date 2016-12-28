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Hafriyat kamyonun çarptığı üniversiteli kız ağır yaralandı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Eda Özden, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Eda Özden tedavi altına alındı. Kaza sabah...

Hafriyat kamyonun çarptığı üniversiteli kız ağır yaralandı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Eda Özden, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Eda Özden tedavi altına alındı.
Kaza sabah saatlerinde, D-140 Karayolu Batakköy kavşağında meydana geldi. Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Eda Özden, okula gitmek üzere halk otobüsüne binmek için yolun karşısına geçmek istedi. İddiaya göre araçlara yeşil ışık yanarken karşıya geçmek isteyen genç kıza, Fatih Akbaş yönetimindeki 54 H 2362 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Eda Özden çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su birikintisine savruldu. Ağır yaralanan Eda Özden, 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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