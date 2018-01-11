Hafriyat kamyonu yine can aldı (1)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞR/İSTANBUL, () Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
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Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞR/İSTANBUL, () Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. (FOTOĞRAF)
11 Ocak 2018 Perşembe 16:09
Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞR/İSTANBUL, () Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
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