Hafriyat kamyonu üzerindeki kum dökülerek ilerledi

KARABÜK'te bir hafriyat kamyonu kasasından dökülen kum ile yoluna devam etti. Durum, trafikteki diğer sürücüler için tehlike oluştururken, yolda ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'ten Ankara istikametine giden 34 KM 7722 plakalı hafriyat kamyonundan yola kum döküldü. Hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam ederken, hem çevreyi kirletti hem de arkasından gelen diğer sürücülere tehlike yarattı. Bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Tehlike saçan kamyon cep telefonu kamerasına yansıdı.

