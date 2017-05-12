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Hafriyat kamyonu kağıt toplayıcısının ayağını ezdi

   Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda çöp konteynerinden kağıt toplayan bir kişinin ayağını yoldan geçen hafriyat kamyonu ezdi.  Taksim Dolapdere Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinden atık plastik ve kağıt toplayan Selahattin...

Hafriyat kamyonu kağıt toplayıcısının ayağını ezdi

 

 Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda çöp konteynerinden kağıt toplayan bir kişinin ayağını yoldan geçen hafriyat kamyonu ezdi. 
Taksim Dolapdere Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinden atık plastik ve kağıt toplayan Selahattin Yalçınkaya'nın ayağını yoldan geçen hafriyat kamyonu ezdi. Kazayı görüp Yalçınkaya'nın yardımına koşan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Yalçınkaya, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kamyon şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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