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Hafriyat kamyonu devrildi, altına kalan sürücü öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Mudurnu İlçesi'nde yol inşaatında hafriyat taşıyan kamyon devrilirken panik halinde atlayan sürücü 55 yaşındaki Nihat Aykum araç altında kalarak öldü. Kaza yerine gelen sürücünün eşi ve 2 oğlu...

Hafriyat kamyonu devrildi, altına kalan sürücü öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Mudurnu İlçesi'nde yol inşaatında hafriyat taşıyan kamyon devrilirken panik halinde atlayan sürücü 55 yaşındaki Nihat Aykum araç altında kalarak öldü. Kaza yerine gelen sürücünün eşi ve 2 oğlu sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Abant Tabiat Parkı ile Mudurnu arasındaki bölgede köyleri birbirine bağlayan yol inşaatında görev yapan Nihat Aykum, yönetimindeki 27 YG 912 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon kontrolünü engebeli bölgede yitirdi. Kamyonun devrileceğini anlayan sürücü Aykum, araçtan atladı. Ancak kamyonun üzerine devrilmesi sonucu sürücü Nihat  Aykum, alta kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza haberini alan Nihat Aykum'un eşi ve 2 oğlu olay yerine geldi. Acılı eş ile Şehmuz ve Mustafa Aykum kardeşler, babalarının kamyonun altında olduğunu öğrenince koşarak aracın yanına gitti. İki kardeş, anneleri ile birlikte kamyonun altında babalarını ararken sinir krizi geçirdi. Acılı eş, "3 kuruş para için gitti. Nasıl dayanacağım bu acıya?" diyerek gözyaşı döktü.
Nihat Aykum'un oğulları, kamyona fazla yükleme yaptığını ileri sürdükleri iş makinesi operatörünü kazadan sorumlu tutarak saldırmaya kalktı. Jandarma iki kardeşe engel olurken, operatör kaza yerinden uzaklaştırıldı.
Cumhuriyet savcısının kaza yerine gelmesi beklenirken Mustafa Aykum, babasının kamyonun altından çıkarılmasını istedi. Jandarmanın vinç beklediklerini söylemesi üzerine Mustafa Aykum, kaza yerindeki iş makinesine binip babasının cesedinin üzerindeki kamyonu şarampolden aşağıya yuvarladı. Yapılan incelemeden sonra da Nihat Aykum'un cesedi Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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