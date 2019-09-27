Son Dakika
Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü
(Havadan fotoğraflarla) Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü; savaş gemileri Boğaz'dan geçti (1)
Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü
PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ (1)(Havadan görüntülerle)
Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
İZMİR'in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı sırada hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi Serkan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında...
GÜVENLİK 27.09.2019, 11:56
İZMİR'in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı sırada hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi Serkan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir - Çeşme karayolundaki Adres kavşağında meydana geldi. Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol eden Çağlayan'a bu sırada İzmir yönünden seyir halinde olan H.G.'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çağlayan, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı polis memuru Çağlayan, kurtarılamayarak, şehit oldu.
Kazanın ardından hafif ticare aracın sürücü ise gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir - Çeşme karayolundaki Adres kavşağında meydana geldi. Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol eden Çağlayan'a bu sırada İzmir yönünden seyir halinde olan H.G.'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çağlayan, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı polis memuru Çağlayan, kurtarılamayarak, şehit oldu.
Kazanın ardından hafif ticare aracın sürücü ise gözaltına alındı.
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2