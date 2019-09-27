Son Dakika
YÖK Başkanı Saraç: Ar-Ge'ye kaynak ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan talepleri reddedilecek
Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu (2)
ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ İzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol ederken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan trafik polisi Serkan...
GÜVENLİK 27.09.2019, 08:50
ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
İzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet sürücüsünün belgelerini kontrol ederken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine acı haber ulaştı. Şehit yakınları, gözyaşına boğuldu.
Evli ve 5 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit polis Çağlayan'ın cenazesi, yarın Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, polis şehitliğinde toprağa verilecek.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2