Son Dakika
Hafif ticari aracın çarptığı engelli kişi öldü
GÜVENLİK 29.01.2020, 22:30
BARTIN'da, yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu (55), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Aydınlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Arıt köyünden Aydınlar köyüne giden H.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu'na çarptı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çavuşoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Jandarma, sürücü H.B.'yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Aydınlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Arıt köyünden Aydınlar köyüne giden H.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu'na çarptı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çavuşoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Jandarma, sürücü H.B.'yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016