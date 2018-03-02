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Hafif ticari aracın çarptığı emekli başkomiser öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Başkomiser Halit Yalın (77), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, bugün saat 12.00...

Hafif ticari aracın çarptığı emekli başkomiser öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Başkomiser Halit Yalın (77), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Eriklimanı köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 28 NN 279 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Başkomiser Halit Yalın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yalın, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Mustafa K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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