Hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

KONYA'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Muammer Çiçek (46) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhlis Cerit (40) yönetimindeki 42 DT 037 plakalı hafif ticari araç, bisikletiyle hareket halindeki Muammer Çiçek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çiçek, yere savrularak yaralandı. Çevredekiler, yaralı Muammer Çiçek'e, sağlık görevlileri gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Çiçek yaşamını yitirdi. Muammer Çiçek'in üstünden yüzde 60 engelli olduğuna dair engelli kimliği çıktı. Uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayan hafif ticari araç sürücüsü Muhlis Cerit, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.



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