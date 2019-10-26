Son Dakika
Hafif ticari araç apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
BİNGÖL'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın apartman boşluğuna devrilmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen...
GÜVENLİK 26.10.2019, 13:47
BİNGÖL'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın apartman boşluğuna devrilmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZA 7664 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZA 7664 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|8
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Boluspor
|9
|8
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Osmanlıspor
|8
|7
|16. Altınordu
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Leicester City
|10
|20
|3. Man City
|9
|19
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2