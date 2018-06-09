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Hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

TEKİRDAĞ'da sola dönüş yapan Y.N.'nin (17) kullandığı hafif ticari araca yandan çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.  Kaza, gece yarısı Barbaros Kumbağ karayolu üzerindeki Topağaç mevkiinde meydana...

Hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
TEKİRDAĞ'da sola dönüş yapan Y.N.'nin (17) kullandığı hafif ticari araca yandan çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti. 
Kaza, gece yarısı Barbaros Kumbağ karayolu üzerindeki Topağaç mevkiinde meydana geldi. Kumbağ yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 8 DN 863 plakalı motosiklet, sola dönüş yapan Y.N. yönetimindeki 58 EY 623 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, motosikletteki Recep Yılmaz (27) ile Hasan Karataş (47) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yılmaz ve Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından Y.N. gözaltına alındı.

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