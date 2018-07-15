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Hafif ticari araç, yön levhasına çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

ADANA yakınlarında, sürücüsünün uyukladığı öne sürülen hafif ticari araç, yol kenarındaki uyarı leyhasına çarptı. Kazada, 1'i kadın 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi....

Hafif ticari araç, yön levhasına çarptı: 3 ölü, 6 yaralı
ADANA yakınlarında, sürücüsünün uyukladığı öne sürülen hafif ticari araç, yol kenarındaki uyarı leyhasına çarptı. Kazada, 1'i kadın 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte tatil için gittikleri Mersin'den Gaziantep'e dönen kamyonet sürücüsü, yolda uyukladı. Araç, hızla yol kenarında bulunan uyarı levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin parçaları etrafa saçıldı. Gürültüyü duyan, yakındaki akaryakıt istasyonu görevlileri kaza yerine koştu, 112'ye ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, araçtaki 9 kişiden 1'i kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 6 yaralı ise ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen polisler, sürücünün hiç fren yapmadan, otoyol kenarındaki korkulukları da aşıp direkt tabelaya çarptığını tespit etti. Üzerlerinden kimlik çıkmayan cenazeler ise morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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