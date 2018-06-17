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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/KEŞAP (Giresun), () - GİRESUN'un Keşap ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20:00...

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/KEŞAP (Giresun), () - GİRESUN'un Keşap ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20:00 sıralarında, Dokuztepe köyü Kesebelan mevkiinde meydana geldi. Gülizar Yılmaz yönetimindeki 28 AV 843 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçta Çiğdem ve Efe Başdaş yaşamını yitirdi, sürücü Gülizar, İsmail ve Saliha Yılmaz ile Resul Başdaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Keşap ve Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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