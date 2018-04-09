Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), () - MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Dinçer (42) yönetimindeki 06 DH 3786 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan sürücü Dinçer'in eşi Fadime Dinçer (40), çocukları İbrahim Dinçer (14) ve Gülnur Dinçer (16) ile Mekke Öztoprak yaralandı. Sürücü Mehmet Dinçer ve araçtaki Mustafa Şener (20) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mekke Öztoprak ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Dinçer, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mekke Öztoprak da dün akşam tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın, kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI