Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kahramanmaraş- Adana yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Poyraz (23) yönetimindeki 46 LV 279 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ramazan Poyraz ile araçtaki Oktay K. (12) ve Mehmet İsa K. (5) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ramazan Poyraz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırılırken, yaralı çocukların tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.



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