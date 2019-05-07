Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Onur Aydın yönetimindeki 34 AGU 04 plakalı hafif ticari araç, Beysın Ekerel yönetimindeki 41 UF 991 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın ön koltuğunda oturan İsmail Aydın öldü, sürücü Onur Aydın ile arka koltuktaki Gürcü Oğlak ise yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın'ın cansız bedeni de incelemenin ardından morga gönderildi.
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