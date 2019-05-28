Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, ()- TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen hafif ticari araçtaki, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.  Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat - Sivas karayolu üzerinde İhsaniye köyü yakınlarında...

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, ()- TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen hafif ticari araçtaki, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat - Sivas karayolu üzerinde İhsaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Sivas yönüne giden İdris Aslantürk'ün (48) kullandığı 46 ABK 619 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yolun solunda bulunan tarlaya uçarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisindeki Meral Aslantürk (46) olay yerinde, Mert Tuana Şeker (8) ise yaralı olarak kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü İdris Aslantürk ile Kadir Küsmüş (33) ve Yasemin Küsmüş (21) ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328