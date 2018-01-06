Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durak araçtaki 2 kişi, yaralandı.Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Altuntaş'ın (21) kullandığı 01 FDT 32 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra durabilen aracın sürücüsü Altuntaş ve aynı araçtaki Züleyha Çelik, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulanslarla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş ve Çelik, tedavi altına alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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