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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atıp, devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Karaman yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi....
GÜVENLİK 20.12.2019, 23:17
KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atıp, devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Karaman yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sinan Gökdemir (26) yönetimindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Özdemir ile Ayşe Gökdemir (44), Ayşe Özdemir, Tuncay Özdemir ve 3 aylık Makbule Evrim Öztekin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Makbule bebeğin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Karaman yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sinan Gökdemir (26) yönetimindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Özdemir ile Ayşe Gökdemir (44), Ayşe Özdemir, Tuncay Özdemir ve 3 aylık Makbule Evrim Öztekin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Makbule bebeğin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
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