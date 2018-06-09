Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.Kaza, İstanbul- Samsun D-100 karayolu Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun yönüne giden Sezai Satılmış yönetimindeki 39 DF 933 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç, yol kenarındaki su tahliye kanalına çarptı. Kazada, Kazım Satılmış öldü, sürücü Sezai Satılmış, Melek Satılmış ve Nevzat Satılmış ise ağır yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Hayatını kaybeden Kazım Satılmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

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